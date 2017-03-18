В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна 9-го этажа

В подмосковном Долгопрудном двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, передает Life.ru.
У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого бедра и правого плеча. Медики борются за жизнь мальчика.
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