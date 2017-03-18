В Подмосковье пьяный сосед насмерть забил 80-летнюю бабушку

В Люберецком районе Подмосковья 44-летний мужчина насмерть забил свою 80-летнюю соседку по квартире. Инцидент произошел в ходе бытовой ссоры, передает агентство "Москва".

Мужчина нанес множественные удары руками и ногами по голове, лицу и телу пенсионерки, после чего связал ее скотчем. Избив пожилую женщину злоумышленник забрал у нее деньги и скрылся.

Потерпевшая попала в больницу, однако медики не смогли спасти ее. Спустя почти сутки пенсионерка скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. Также известно, что обвиняемый ранее был неоднократно судим.