Борьба за койку в больнице Поморья обернулась поножовщиной

В одной из больниц Архангельской области 70-летний пациент напал на соседа по палате. Пожилой человек набросился на незнакомого мужчину с ножом из-за того, что тот занял его любимую койку.

"Умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог довести до конца, поскольку потерпевшему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время пострадавший прооперирован и находится в больнице", – сообщили в правоохранительных органах региона. Предполагаемый злоумышленник задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает Flashnord.

