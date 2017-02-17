В Пулково самолет "Зенита" попал в аварию

В аэропорту Пулково Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS, который использует для перелетов футбольная команда "Зенит", попал в аварию. В лайнер врезался багажный транспортер. Для пассажиров воздушного судна подготовили другой борт – они вылетели в 14:40, сообщает Flashnord.

"По поводу обнаружения этого повреждения будет проводиться расследование", – рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Выяснять обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам инспекции по безопасности полетов, передает Life.ru.