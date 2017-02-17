Автобус с пассажирами перевернулся в Карелии

В ночь на 17 февраля автобус, следовавший из Петрозаводска в Костомукшу, съехал в кювет и перевернулся в 20 километрах от деревни Ледмозеро, передает Flashnord. В салоне находились два водителя и 19 пассажиров. Сообщается об одном пострадавшем. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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