Пьяный тагильчанин выжил после падения с седьмого этажа

В одну из больниц Нижнего Тагила был доставлен 33-летний мужчина, упавший с высоты седьмого этажа. Выяснением обстоятельств произошедшего занялись правоохранительные органы.
"Гражданин злоупотребил алкоголем, начал вести себя неадекватно, схватился за перила, но не удержался и упал", – цитирует "Газета.ru" руководителя пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Ведется проверка.
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