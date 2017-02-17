Пьяный тагильчанин выжил после падения с седьмого этажа

В одну из больниц Нижнего Тагила был доставлен 33-летний мужчина, упавший с высоты седьмого этажа. Выяснением обстоятельств произошедшего занялись правоохранительные органы.

"Гражданин злоупотребил алкоголем, начал вести себя неадекватно, схватился за перила, но не удержался и упал", – цитирует "Газета.ru" руководителя пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Ведется проверка.