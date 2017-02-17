От живодерок из Хабаровска добились признаний и раскаяния

После предъявления обвинения в окончательной редакции фигурантки уголовного дела об истязаниях и убийствах кошек и собак в Хабаровске полностью признали вину. "Они также раскаиваются в совершенных деяниях. Суд должен учесть их отношение к содеянному", – цитирует "Интерфакс" прокурора отдела управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе Игоря Острянина.
По его словам, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемые не страдают и не страдали психическими расстройствами. По версии следствия, жертвами злоумышленниц стали птицы, кошки и собаки – по меньшей мере 15 животных.
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