Фельдшера скорой помощи заперли в квартире в Приамурье

В Амурской области мужчина запер в квартире фельдшера скорой помощи, требуя госпитализировать сожительницу. Как рассказали в полиции, женщине с травмой головы была оказана помощь, от госпитализации она отказалась.

Когда фельдшер направилась к выходу, сожитель хозяйки квартиры запер дверь и потребовал забрать ее в больницу, сообщает "Лента.ру". Мужчина был пьян. Медика отпустили только после вмешательства водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.