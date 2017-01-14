Ангарский маньяк-милиционер вернулся на место убийства

Бывший младший лейтенант милиции из Ангарска Михаил Попков показал оперативникам, как расправился с одной из своих жертв. 52-летний мужчина подробно рассказал о преступлении, которое совершил 20 лет назад.

Во время следственного эксперимента Попков рассказал, что убил девушку неким рубящим предметом – охотничьим топориком. Судя по данным, предоставленным МВД России по Иркутской области, мужчина нанес своей спутнице не менее трех ударов.

"В летний период времени в 1997 году я сюда приехал с незнакомой мне женщиной, с которой в этом месте распивали спиртное, потом произошел конфликт, и на почве личной неприязни я совершил ее убийство. Девушка славянской внешности. Рост примерно 160–165, среднего телосложения. Волос светло-русый. Чего-то особенного в ее внешности не было", – сообщил ангарский маньяк.

По его словам, в момент нанесения удара девушка лежала. "Орудие убийства, отъехав от этого места, я выкинул в лес у дороги", – цитирует Попкова Life.ru.

Как писали Dni.ru, c ноября 1994 по 2000 годы в Ангарске было совершено 29 жестоких убийств молодых женщин, которые, ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы, следователи объединили в одну серию. По мнению медэкспертов, преступник использовал различные орудия убийства: топор, нож, шило, отвeртку, удавку. Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения средней или сильной степени и перед смертью подверглись изнасилованию.

В 2012 году результаты молекулярно-генетической экспертизы позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Михаил Попков. 23 июня того же года Попкова, когда тот пытался перегнать из Владивостока только что купленную машину, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин, совершенных в марте, июне и декабре 1997 года. Подозреваемый сдался без сопротивления и уже в отделе ОВД дал признательные показания по десяткам убийств. Он также признался, что прекратил убивать из-за импотенции, которую получил вследствие запущенного венерического заболевания.

14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению в колонии особого режима. После приговора Попков признался еще в 59 убийствах, пока новые обвинения предъявлены Попкову только по 47 эпизодам. Мужчина до сих пор не раскаялся в своих преступлениях и считает, что его жертвы "сами виноваты".