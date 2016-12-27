Врачи спасают жизнь захватчика банка ВТБ

В Орехово-Зуеве врачи местной больницы пытаются спасти жизнь мужчине, совершившему нападение на отделение ВТБ24. Злоумышленнику, ранившему себя ножом в шею, в настоящее время делают операцию.

27 декабря в городе Орехово-Зуево в отделении ВТБ24 на Центральном бульваре произошло ЧП. В помещение ворвался мужчина с угрозой взорвать банк.

По предварительным данным, посетитель показал сотрудникам финансовой организации пояс на своем теле. При этом мужчина заявил, что на нем закреплена бомба.

Злоумышленник угрожал привести ее в действие, но вместо этого нанес себе несколько ножевых ранений в область шеи. От потери крови он лишился сознания.

Пострадавший доставлен в ближайшую больницу. Сообщается, что взрывчатка на нападавшем не обнаружена. В настоящее время его оперируют врачи, сообщает Life.ru.

Тем временем стали известны требования, с которыми злоумышленник ворвался в отделение ВТБ24. По информации МВД, он хотел получить льготы по кредиту.

"Сегодня в 10:30 в одно из кредитных учреждений города Орехово-Зуево вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пресс-службе ВТБ24 корреспонденту Dni.Ru подтвердили информацию об инциденте в одном из офисов банка в подмосковном Орехово-Зуеве. По словам представителя банка, "в данный момент инцидент исчерпан, правоохранительные органы работают на месте происшествия".