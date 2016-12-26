Изнасиловавшего свою дочь дипломата осудили в Иркутске

В Иркутске суд вынес заочное решение по делу о педофилии. Обвиняемый, действующий сотрудник Министерства иностранных дел Франции, сбежал из-под домашнего ареста минувшей осенью.

В Иркутске суд вынес заочное решение по делу о педофилии. Обвинения были предъявлены директору центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск" Йоанну Барберо.

Суд признал француза виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери, сообщает ТАСС. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Также его лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение шести лет. Однако тюремного заключения преступнику, по всей видимости, удастся избежать – еще до вынесения приговора он скрылся.

По данным следствия, Барберо является действующим сотрудником Министерства иностранных дел Франции. Сообщалось, что он был задержан правоохранительными органами в феврале 2015 года.

Вскоре иностранный гражданин был отправлен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "Распространение порнографии".

В сентябре этого года Барберо сбежал из под домашнего ареста. Примечательно, что сразу после исчезновения француза электронный браслет перестал показывать его местоположение. По решению суда беглец был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Москвы расследуют преступление, в котором подозревается 47-летний разорившийся предприниматель. По данным следствия, на протяжении десяти лет он держал в сексуальном рабстве жену и троих детей.

Кроме того, по словам дочери бизнесмена, он приглашал домой друзей и устраивал свингерские вечеринки. Как писали Dni.Ru, оргии происходили на глазах у двоих малолетних детей.