Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба

Сын депутата Госдумы и калининградского совета Евгения Верхолаза подрался в ночном клубе с одноглазым мужчиной. В результате столкновения здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред.

Потерпевшего сразу после драки доставили в городскую больницу, сообщает Life.ru. Медики диагностировали у 41-летнего мужчины выпадение внешней оболочки единственного левого глаза. Правый он потерял несколько лет назад в результате несчастного случая.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Против Верхолаза-младшего было возбуждено уголовное дело, его объявили в розыск. Он обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".

Причины конфликта между посетителями ночного клуба не уточняются. Как выяснилось, инцидент произошел еще в конце октября.

Примечательно, что в том же месяце уголовное дело было возбуждено и против Верхолаза-старшего. Его подозревают в избиении девушки в ночном клубе.

"Из материалов уголовного дела следует, что в ночь с 11 на 12 октября 2016 года в помещении развлекательного комплекса "Планета" подозреваемый из хулиганских побуждений применил насилие к потерпевшей, а именно нанес не менее двух ударов рукой в область головы, причинив ей физическую боль", – сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Через некоторое время депутат покинул фракцию по собственному желанию.

Отметим, дети чиновников довольно часто попадают в конфликтные ситуации. Например, дочь депутата Александра Камбаратова пообещала сжечь не уступившего ей дорогу водителя "вместе с его ведром". Отец девушки узнал о конфликте от журналистов.