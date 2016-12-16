Московская стритрейсерша не может управлять авто из-за эпилепсии
Правительство готовится повысить тарифы по системе "Платон"
У сына Хорошавина конфисковали запылившийся Bentley
Автомобиль стоимостью более десяти миллионов рублей эвакуировали около дома №7 на Мичуринском проспекте, сообщает Life.ru. Представители судебной власти не смогли с первого раза завести мотор автомобиля. Отметим, что на корпусе Bentley был толстый слой пыли.
Ранее стало известно, что в пользу государства будет изъят Lexus LX 570 бывшей жены экс-губернатора Ирины Корнеевой. Стоимость этого автомобиля составляет около шести миллионов рублей.
Адвокат бывшей супруги Хорошавина назвал решение об изъятии ее имущества незаконным. "Конфискация может происходить только в случае приговора фигуранту дела, претензий же у следственных органов к Ирине вообще нет, а в отношении Александра Хорошавина приговора еще нет. Каким образом может происходить конфискация, нам непонятно", – сказал юрист.
В коллекции самого Александра Хорошавина стражи порядка обнаружили около 500 наручных элитных часов общей стоимостью в 736 миллионов рублей. Драгоценная коллекция была передана в Гохран.
Напомним, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан на рабочем месте в марте 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов. Во время обысков по месту жительства чиновника у него обнаружили один миллиард рублей. Позднее у его сына конфисковали особняк в элитном поселке на Рублевке.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии