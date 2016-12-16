У сына Хорошавина конфисковали запылившийся Bentley

Судебные приставы конфисковали автомобиль Bentley Continental у сына экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Машина выглядела так, будто ее никто не мыл уже долгое время.

Автомобиль стоимостью более десяти миллионов рублей эвакуировали около дома №7 на Мичуринском проспекте, сообщает Life.ru. Представители судебной власти не смогли с первого раза завести мотор автомобиля. Отметим, что на корпусе Bentley был толстый слой пыли.

Ранее стало известно, что в пользу государства будет изъят Lexus LX 570 бывшей жены экс-губернатора Ирины Корнеевой. Стоимость этого автомобиля составляет около шести миллионов рублей.

Адвокат бывшей супруги Хорошавина назвал решение об изъятии ее имущества незаконным. "Конфискация может происходить только в случае приговора фигуранту дела, претензий же у следственных органов к Ирине вообще нет, а в отношении Александра Хорошавина приговора еще нет. Каким образом может происходить конфискация, нам непонятно", – сказал юрист.

В коллекции самого Александра Хорошавина стражи порядка обнаружили около 500 наручных элитных часов общей стоимостью в 736 миллионов рублей. Драгоценная коллекция была передана в Гохран.

Напомним, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан на рабочем месте в марте 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов. Во время обысков по месту жительства чиновника у него обнаружили один миллиард рублей. Позднее у его сына конфисковали особняк в элитном поселке на Рублевке.

