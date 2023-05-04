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Четверг 4 мая

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Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн

Цены на "малогабаритки" начинаются от 4 млн
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Средняя площадь таких лотов – 15 "квадратов".

В Москве растет доля малогабаритного жилья площадью не более 35 "квадратов". За последний год предложение таких лотов увеличилось на 7%. Средняя площадь "малогабариток" в реализации составляет всего 15 кв. м.

Менее трети таких лотов – 30% – приобретается в инвестиционных целях, для дальнейшей сдачи в аренду. Большинство квартир люди покупают для себя.

Наибольшим спросом малогабаритные варианты пользуются у покупателей из регионов, чей бюджет традиционно ограничен особенно сильно. На долю таких сделок приходится 18%. Также "малогабаритками" интересуются студенты и те, кто недавно прошел через развод.

Самые дешевые апартаменты площадью до 35 кв. м в столице сейчас можно приобрести за четыре миллиона рублей. Квартира обойдется минимум в 7 млн рублей, как правило, речь идет о студии.

4 мая 2023, 02:07
НДВ - Супермаркет недвижимости✓ Надежный источник

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