В Красногорске построят ЖК за 41 млрд

Завершить проект планируется в 2027 году.



В районе деревни Мякинино в Красногорске будет построен крупный микрорайон из четырнадцати корпусов высотой. Всего на участке площадью почти 21 га появится 128,4 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также социальная инфраструктура и коммерческие площади.



Реализацией микрорайона, получившего название "Квартал Строгино", займется группа "Самолет". Объем инвестиций оценивается в 41 млрд рублей. Строительные работы будут вестись в три этапа, сдача последних корпусов намечена на 2027 год.

В состав микрорайона войдет два детсада на 425 малышей, школа на 1100 учеников, многоуровневый паркинг, торговый центр, поликлиника, отделение почты.

От ЖК можно пешком дойти до метро "Строгино". В перспективе поблизости появится станция "Липовая роща". По соседству с будущим микрорайоном реализуется еще один проект застройщика – апарт-комплекс "Спутник", состоящий из двух десятков корпусов высотой до 35 этажей и объектов инфраструктуры.

В настоящее время на первичном рынке Красногорского района представлено 12 новостроек. Средняя стоимость "квадрата" в данной локации составляет 186 тыс. рублей, лота – 8,5 млн рублей.