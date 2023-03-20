Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве

Собственники квартир стали чаще продавать недвижимость.

Как правило, рост доходов граждан приводит к увеличению их активности на рынке недвижимости. Проще говоря, чем больше денег зарабатывают люди, тем охотнее они готовы покапать новое жилье. Однако в Москве в последнее время сложилась обратная ситуация.

Ухудшение финансового положения граждан оживило рынок недвижимости в российской столице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое исследование аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости". По данным экспертов, по вышеописанной причине сегодня заключается пять процентов сделок.

Как отмечает РИА ФАН, заработанные с продажи недвижимости денежные средства москвичи направляют на погашение кредитов или иных долгов как собственников квартир, так и их родственников. В компании довили, что 72% подобных сделок приходится на жилье, приобретенное с помощью ипотеки.

Эксперты подчеркнули, что трудности при погашении ипотеки вынуждают москвичей идти на ухудшение жилищных условий. Проблемы с финансами у граждан могут быть из-за увольнения с работы или закрытия бизнеса. В семи процентах случаев люди расстаются с квартирами, чтобы оплатить лечение.

21% сделок по продаже недвижимости заключается для погашения долгов родственников. выяснили аналитики. При этом чаще всего москвичи разменивают трехкомнатные квартиры на двухкомнатные. Финансовые проблемы подобным образом решают 83% продавцов.