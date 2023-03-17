"Такого не было ни разу": сосед стрелявшего с балкона жителя многоэтажки пустился в откровения

Подмосковную деревню Голубое минувшей ночью потрясло жуткое происшествие. С балкона многоквартирного дома мужчина открыл стрельбу и напугал народ. Как пишет сайт VSE42.RU, в случившемся оказался замешан местный житель с охолощенным оружием.
Выяснили это правоохранители. По данным портала "Вести Подмосковья" они прибыли на место события по вызову соседей стрелявшего.
Мужчина, живущий поблизости от стрелка, пустился в откровения и смог прокомментировать обстановку в доме. "Здесь такого не было ни разу", — сказал он журналистам, дав понять, что случай для этой многоэтажки беспрецедентный. Телеканал "360" сообщает, что ранее соседи не замечали за стрелком агрессии.