Как номер квартиры влияет на судьбу жильцов: расшифровка

Цифры передают людям особую энергию.

По мнению нумеролога Кристины Щербань, номер на двери квартиры может определить судьбу ее жильцов. Все дело в том, что цифры передают людям особую энергию. Она и валяет на качество жизни.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Чтобы определить код, по словам эксперта, необходимо сложить цифры в номере квартиры. Например, если на двери висит номер 21, то 2+1=3. Нумеролог в интервью назвала характеристики, соответствующие каждому коду.

А пока что за закрытыми дверями россиян происходит страшные вещи. Так, трое жителей Бурятии погибли от отравления в квартире. Об этом сообщает портал VSE42.RU. В Петербурге запойная мать выгнала из дома несовершеннолетнюю дочь. По данным телеканала "360", школьнице помогли соседи.