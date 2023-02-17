"Совсем худо": для Бабкиной подготовили укромное пристанище

Все заботы взял на себя сын певицы.

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Народная артистка России Надежда Бабкина даже в свои 72 года все еще активно скачет на сцене. Исполнительница русской народной песни настолько занята карьерой, что домашними делами заниматься времени не хватает.

Конечно, время у нее отнимает и молодой любовник Евгений Гор, который на 30 лет младше своей избранницы. Звезда эстрады, впрочем, на свой возраст внимание не обращает. Она находится на молодежной волне и даже не стесняется публично рассказывать о не самых пристойных вещах.

Недавно поклонники художественного руководителя вокального ансамбля "Русская песня" и вовсе были шокированы ее откровенным признанием об игрушках для взрослых. Однако у злых языков пристрастие "бабушки" к "мальчику" вызывает вопросы.

Так или иначе, возраст для певицы точно не помеха. Надежда Бабкина до сих пор "жжет". А вот домашними делами вместо исполнительницы, видимо занимается ее сын Данила Бабкин. 48-летний юрист взвалил на себя заботы по подготовке укромного пристанища для матери.

Надежда Бабкина рассказала порталу POPCORNNEWS, что обретает покой только в загородном доме, обустройством которого как раз и занимался ее сын. Наследник певицы продумал все до мельчайших деталей. Особенно звезде пришлась по душе кухня.

"Могу даже ночью нагрянуть, когда бывает совсем худо. Посижу у камина, посмотрю на огонь… и становится легче", – подчеркнула Надежда Бабкина. Меж тем, она призналась, что ездить за город часто не получается.

