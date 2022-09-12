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“Бомжи возвращаются”: нагадившие в ЖК бездомные устроили беспредел

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“Бомжи возвращаются”: нагадившие в ЖК бездомные устроили беспредел

Жители ЖК "Кристал" в Тюмени всерьез опасаются за свои жизни из-за асоциального поведения группы бездомных людей.
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Жители многоэтажного комплекса "Кристалл" в Тюмени жалуются на своих новых "соседей". Об этом пишет информационное агентство URA.RU. В подъездах домов ЖК поселилась группа бомжей. Бездомные устроили неконтролируемый беспредел: они пьянствуют, шумят, справляют нужду и гадят на лестничных клетках. Более того, эти люди угрожают расправой самим жильцам. Последние чувствуют серьезную угрозу со стороны бомжей.

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Ни полиция, ни частная охрана не могут решить вопрос. Бомжей уже неоднократно выгоняли и задерживали, однако организовать безопасное пространство в домах все равно не получается. Решали вопрос и по-другому: на помощь бездомным приезжали благотворительные центры. Но даже они оказались бессильны.

Жители дома пишут в социальных сетях о злободневной проблеме. Один из владельцев рассказывает, что ему приходится вместе с соседями патрулировать лестничные площадки ради безопасности жен и детей. "Все бесполезно, бомжи возвращаются", — сетует пользователь.

Кроме этого, ситуация может усугубиться с наступлением осени и зимы. Средняя зимняя температура в Тюмени доходит до -20°С, а ночью еще ниже. Судя по всему, застройщик "Кристалла" построил настолько хороший объект, что между шелтером для бездомных и подъездом ЖК бомжи выбирают последний.

Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Globallookpress.com
12 сентября 2022, 09:40 Источник: VK.com • Требует проверки

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