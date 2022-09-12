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“Бомжи возвращаются”: нагадившие в ЖК бездомные устроили беспредел
Жители многоэтажного комплекса "Кристалл" в Тюмени жалуются на своих новых "соседей". Об этом пишет информационное агентство URA.RU. В подъездах домов ЖК поселилась группа бомжей. Бездомные устроили неконтролируемый беспредел: они пьянствуют, шумят, справляют нужду и гадят на лестничных клетках. Более того, эти люди угрожают расправой самим жильцам. Последние чувствуют серьезную угрозу со стороны бомжей.
Ни полиция, ни частная охрана не могут решить вопрос. Бомжей уже неоднократно выгоняли и задерживали, однако организовать безопасное пространство в домах все равно не получается. Решали вопрос и по-другому: на помощь бездомным приезжали благотворительные центры. Но даже они оказались бессильны.
Жители дома пишут в социальных сетях о злободневной проблеме. Один из владельцев рассказывает, что ему приходится вместе с соседями патрулировать лестничные площадки ради безопасности жен и детей. "Все бесполезно, бомжи возвращаются", — сетует пользователь.
Кроме этого, ситуация может усугубиться с наступлением осени и зимы. Средняя зимняя температура в Тюмени доходит до -20°С, а ночью еще ниже. Судя по всему, застройщик "Кристалла" построил настолько хороший объект, что между шелтером для бездомных и подъездом ЖК бомжи выбирают последний.
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