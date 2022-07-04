Как не сгореть дома и на работе: советы экспертов по подбору кондиционеров

Эксперты учли основные виды и технические характеристики кондиционеров.

прочитано 139 раз

В последние дни во многих городах России стоит жара. В такую погоду многие задумались о покупке кондиционера. Однако на что следует обратить внимание в первую очередь, знают не все.

ПО ТЕМЕ В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста

В 2022 году многие виды бытовой техники заметно подорожали. Кондиционеры и климат-системы не стали исключением. А в сезон они безусловно еще больше подрастают в цене.

В июне-июле средняя цена на сплит-системы составила от 14 тыс. руб. до 480 тыс. руб. Кассетные кондиционеры стоят от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. Мобильные кондиционеры — от 13–15 тыс. руб. до 45 тыс. руб. Некоторые бренды временно или навсегда ушли с российского рынка. Однако осталась достойные альтернатива.

Перед тем, как купить кондиционер, следует задуматься, что вам нужно. Существуют настенные системы, кассетные потолочные кондиционеры и негабаритные мобильные. Если площадь помещения большая, то и кондиционер нужен мощный.

Также важно учесть, на какую сторону света выходят окна в квартире. Там, где окна выходят на юг и восток, кондиционер нужен более мощный.

Чаще всего люди покупают настенные кондиционеры. Они почти бесшумны, могут фильтровать воздух и хорошо охлаждают. Недостаток настенных сплит-систем — неравномерное изменение температуры. Такие кондиционеры не стоит ставить над кроватью или местом, где вы часто находитесь.

Кассетные кондиционеры сложнее устанавливать в подвесной потолок. Но он быстрее и равномернее охлаждает.

Мобильные модели стоят дешевле, но и функционал у них меньше. Они шумные, не слишком мощные и занимают место на полу. Зато такой кондиционер можно установить самостоятельно.

Помимо охлаждения при выборе кондиционеров важно обратить внимание на такие функции как обогрев, сушка и вентиляция. Также почти все кондиционеры могут очищать воздух. Они задерживают грязь, шерсть домашних животных, пух и пыльцу растений с улицы. Фильтры нужно периодически мыть или пылесосить. В зависимости от того, что вам нужно, стоит обратить внимание на разные функции при выборе и покупке.