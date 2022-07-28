Россиян лишают жилья в Черногории

Все, что россияне купили из недвижимости в Черногории, теперь под вопросом.

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Кабмин Черногории опубликовал приказ, согласно которому купленная россиянами недвижимость будет заморожена. Об этом сообщил глава МВД Черногории Филип Аджич. Это означает, что россиян фактически лишают их законного жилья, отмечает "Царьград".

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Пока документ коснулся 44 объектов недвижимости в Черногории, которые приобрели граждане России. Такие меры страна приняла ввиду санкций, которым она пока не в силах сопротивляться, сообщает телеканал "360".

Стоит отметить, что от западных санкций страдают в основном сами европейцы. В Европе за последнее время резко взлетели цены на промтовары и продовольствие, а также сырье и услуги. Изменения коснулись почти всех сфер жизни, в том числе коммунальных услуг.

Напомним, в прошлом году россияне и российские фирмы инвестировали в экономику Черногории более 129 миллионов евро. Около 50 миллионов евро было вложено в недвижимость. За последние 15 лет именно Россия является основным инвестором в Черногории, который не входит в Евросоюз, сообщает RT.

Граждане Черногории уже протестуют против западных санкций, которые наносят им колоссальный вред. Предприниматели возмущены тем, что из-за неграмотной политики местных властей они потеряли большие деньги от российского сегмента сотрудничества. В том числе это касается туристической отрасли.