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Денег куры не клюют: скромник Хабенский хозяйничает в элитных квартирах
Весной Министерство культуры РФ опубликовало доходы представителей сферы: актеров, режиссеров и других. Список стал настоящим открытием, ведь обладателями самыми серьезными доходами оказались не самые эпатажные и провокационные артисты, как могло бы показаться.
Так, одним из богатейших актеров стал скромняшка Константин Хабенский. Денег у актера куры не клюют — заработок за прошлый год составил около 75 миллионов рублей.
В обычной жизни художественный руководитель МХТ им. Чехова весьма скрытный. Он старается не афишировать частную или романтическую жизнь. Однако журналисты составили примерный список владений Константина Хабенского.
По официальным данным, вместе с женой Ольгой Литвиновой Константин Хабенский хозяйничает в шести элитных квартирах. Сами же супруги живут на территории элитного жилого комплекса в центре Москвы. Площадь квартиры составляет около 200 кв.м. Кроме этого, у актера есть и загородный дом в элитном поселке под Москвой.
Старший сын Константина Хабенского от первой жены живет в квартире в Барселоне. Трёхкомнатные апартаменты площадью 100 кв.м. расположены в Плайя-де-Аро, который часто называют "испанской Барвихой".
Константин Хабенский оказался ценителем автомобильной марки Ауди. В его коллекции целых три модели — А4, А5 и Q8. Стоимость автомобилей, как ни странно, превышает стоимость однокомнатной квартиры в регионах страны.
Несмотря на финансовый достаток, актер ведет себя скромно и не выставляет напоказ лишнего. За это Константина Хабенского уважают и коллеги, и зрители.
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