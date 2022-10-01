Большое кольцо метро разгрузит дороги на 10-15%

Полный запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) снизит интенсивность движения автомобильного транспорта в прилегающих районах. Дороги станут свободнее на 10-15%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



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Запуск всех станций БКЛ изменит модель транспортного поведения горожан, повысит комфорт поездок и сократит время в пути, подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

Бочкарев отметил, что большое метрокольцо увеличит количество вариантов передвижения по городу. На БКЛ будет 30 пересадок на метро, МЦК и центральные диаметры, уточнил он.

По его словам, с полным запуском нового кольца время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут. Впервые у многих москвичей появятся станции метро в шаговой доступности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых линий метро – Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой (соединит центр столицы с одноименным городом в Новой Москве). Также подземка придет в районы Гольяново, Северный и в аэропорт Внуково.

Продолжаются работы на северном участке Люблинско-Дмитровский линии. Там появятся станции "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех".

Московский метрополитен строится рекордными темпами. За 11 лет сеть подземки выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо. Новые линии интегрируют с МЦК и центральными диаметрами, создаются крупные транспортно-пересадочные узлы.