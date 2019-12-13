"КОРТРОС" построит у Северного речного порта в Москве жилой квартал

Девелопер "Кортрос" в партнерстве с Capital Group приступил к реализации своего самого крупного проекта в Москве. На Ленинградском шоссе возле Северного речного порта планируется постройка комплекса общей площадью 837,4 тысячи квадратных метров.



Проект застройки территории на Ленинградском шоссе, 57–63 на севере Москвы предполагает строительство на участке в 19,8 гектара 537,6 тысячи квадратных метров жилых площадей и 300 тысяч квадратных метров нежилых, передает "Коммерсантъ". В частности, планируется постройка офисов (274,5 тысячи квадратных метров), детского сада на 450 мест и школы на тысячу мест. Кроме того, инвестор должен будет модернизировать территорию Северного речного порта и благоустроить набережную.



Эксперты оценивали стоимость участка, приобретенного КГ "КОРТРОС" и Capital Group для реализации совместного проекта, в сумму от восьми до десяти миллиардов рублей. Они указывали отличное расположение будущего жилого комплекса. Среди плюсов можно отметить расположение на первой линии у берега, а также пешую доступность от метро. Также специалисты подчеркивают, что несмотря на удаленность участка от центра города, он позволяет реализовать проект бизнес-класса.

Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий назвал будущий жилой комплекс знаковым для столицы проектом как по объему, так и по своим архитектурным решениям. Он добавил, что это будет крупнейший проект девелопера в Москве. Сейчас у компании в столице насчитывается порядка миллиона квадратных метров.

Для освоения территории ГК "КОРТРОС" и Capital Group создадут совместное предприятие, передает ТАСС.Распределение долей в проекте составляет 60% и 40% соответственно. Общий объем инвестиций, тем временем, оценивается в 70 миллиардов рублей.

Отмечается, что для ГК "КОРТРОС" и Capital Group это не первый опыт совместной работы. В 2018 году они приступили к строительству жилого комплекса ILOVE на улице Бочкова на севере Москвы. Это пять жилых корпусов с благоустроенной зеленой территорией в шаговой доступности от станции метро Алексеевская.

Проект ГК "КОРТРОС" ILOVE стал обладателем Grand Prix ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Сама награда была создана для того, чтобы не просто определять лучшие образцы жилой городской недвижимости в России, но и помогать распространять передовой опыт в девелопменте, а также повышать качество инфраструктуры и городской среды.

Компания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. ГК "КОРТРОС" с полным основанием регулярно оказывается на верхних строчках рейтингов застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области. В целом география ее деятельности включает восемь регионов по всей стране.

Общий объем построенных метров недвижимости составляет 2,7 миллиона квадратных метров. Будущие проекты ГК "КОРТРОС" достигают цифр в 9,2 миллиона квадратных метров. При этом руководство компании следит за высочайшим качеством своих проектов. "Наши стандарты строительства часто выше ожиданий потребителей. И это предмет для гордости", – подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.