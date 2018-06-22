Пуск нового участка желтой ветки метро разгрузит запад Москвы
Как отметил столичный чиновник, пуск нового участка городской
подземки снизит загрузку двух вылетных магистралей на 15-20%. Также улучшится экологическая ситуация в прилегающих к этим дорогам кварталах.
Кроме того, по словам Хуснуллина, с завершением всех работ на участке от "Раменок" до "Рассказовки" вырастет провозная способность всех веток метро, обслуживающих западный сектор Москвы. Речь идет о 55 тысячах человек ежечасно в каждом направлении, добавил он.
Глава городского строительного комплекса уточнил, что с открытием нового радиуса транспортное сообщение должно стать лучше в районах Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино и двух поселений Новой Москвы – Московский и Внуковское. "Около 50% населения этих районов будет проживать в зоне пешеходной доступности станций", – заметил Хуснуллин.
Напомним, что накануне технический пуск поездов на новом отрезке желтой ветки осуществил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, открытие этого участка планируется на конец августа – начало сентября.
Ветка протяженностью около 14 километров включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Одновременный ввод сразу семи станций подземки состоится в столице впервые за последние два десятилетия.
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