Канатная дорога от Воробьевых гор до "Лужников" работает в тестовом режиме

Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до спорткомплекса "Лужники" работает в тестовом режиме. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



По его словам, в настоящий момент на объекте завершены все капитальные работы по строительству конструкций и станций канатной дороги. "Завершается пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что для полноценного пассажирского движения канатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу. Глава стройкомплекса Москвы добавил, что, в соответствии с технологическим планом, объект введут в эксплуатацию до конца 2018 года. Тем не менее, подчеркнул Хуснуллин, работы по монтажу идут с опережением графика.

В настоящий момент продолжается тестирование механизмов и безопасности новой дороги. "Поскольку на период Чемпионата мира по футболу в границах олимпийского комплекса проведение каких-либо работ невозможно, первых пассажиров канатная дорога примет после мундиаля", – сказал Хуснуллин.





Канатная дорога свяжет Воробьевы горы со спорткомплексом "Лужники" – главным спортивным кластером столицы. Ее протяженность составит 737 метров.

Всего на канатной дороге будут три станции. Верхняя – улица Косыгина, на Воробьевской набережной расположится промежуточная станция, а нижняя уже в "Лужниках" – на Лужнецкой набережной.

По словам Хуснуллина, канатная дорога, помимо туристических, будет решать еще и транспортные и спортивные задачи. К примеру, зимой она будет использоваться для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин, расположенный на Воробьевых горах.