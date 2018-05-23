Москва готова к чемпионату мира по футболу

До начала чемпионата мира по футболу остается меньше месяца. Совсем скоро в Россию приедут миллионы болельщиков со всего света, которые будут наблюдать за матчами с участием любимых команд. Главным городом мундиаля станет Москва. О финальной подготовке к первенству журналистам рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Основной площадкой чемпионата мира по футболу станет спорткомплекс "Лужники". По словам Хуснуллина, с 25 мая там начнется работа специалистов FIFA. "К этому моменту все работы должны быть прекращены", – сказал он.

Руководитель стройкомплекса Москвы напомнил, что реконструкция большой спортивной арены "Лужники" была завершена год назад, причем все работы были выполнены вовремя и в запланированном объеме. "Мы целый год обкатывали стадион, провели ряд товарищеских матчей и других массовых мероприятий", – отметил он.

По словам Хуснуллина, это было необходимо для того, чтобы понять, что еще нужно сделать и доработать. "По результатам тестовых матчей мы сделали ряд усовершенствований, к примеру, улучшили зону для журналистов, сделали Wi-Fi на всем стадионе, включая подтрибунное пространство", - рассказал руководитель городского стройкомплекса, подчеркнув, что арена полностью готова для матчей чемпионата.





Но для проведения мундиаля одного лишь стадиона недостаточно. Не менее важны временные сооружения. Работа по их строительству также подходит к концу. "Это места, где будут располагаться волонтеры, стюарды, все те, кто будет помогать организовывать чемпионат. Кроме того, построена зона телевидения – огромная площадка, где журналисты со всего мира могут освещать чемпионат", – сказал Хуснуллин. По его словам, работы ведутся очень активно, на них задействовано более тысячи человек.





Заработают на территории комплекса и камеры хранения. Болельщики смогут прямо из аэропорта приехать на игру, оставить багаж и проходить досмотр уже без вещей. Всего на территории "Лужников" будет около 20 временных объектов, при этом часть из них уже сдана. Какие-то из них будут демонтированы после мундиаля, другие останутся для дальнейшего использования.





"Площадь временных сооружений – около 100 тысяч квадратных метров. Туда будет подведено электричество, связь, вода. В ближайшие дни все работы закончим", – сказал Хуснуллин. Кроме того, отметил он, было благоустроено 160 гектаров территории.

По словам Хуснуллина, в настоящее время на территории "Лужников" строятся или реконструируются 45 объектов. Один из них - Центр художественной гимнастики. "Работы идут в хорошем темпе, до конца года мы планируем их завершить. По нашим оценкам, сдача объекта может начаться уже в конце осени", – сказал он.

Также продолжаются работы по строительству канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники". Хуснуллин отметил, что капитальные конструкции уже возведены, идет пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем. "Запустить канатную дорогу планируется после завершения мероприятий мундиаля", – заявил Хуснуллин.

Спортивный комплекс "Лужники" будет развиваться и после чемпионата мира. Задача городских властей – чтобы кластер принимал около пяти миллионов человек в год.

"Мы убеждены, что "Лужники" будут востребованы под различные массовые мероприятия, концерты, соревнования других видов спорта. Для этого создана вся необходимая инфраструктура", – добавил руководитель городского стройкомплекса.

Что касается Москвы в целом, то столица полностью готова к проведению мирового первенства. Так, был решен вопрос транспортной инфраструктуры. Еще в 2016 году запущено Московское центральное кольцо (МЦК), одна из станций которого – "Лужники" – расположена в непосредственной близости от спортивного комплекса. "Недавно был открыт первый участок Большой кольцевой линии метро со станцией "ЦСКА", которая находится рядом с одноименным стадионом, обеспечена подземной и арена "Спартак", – сказал Хуснуллин. По его словам, были построены подъездные дороги, приведены в порядок уже имеющиеся путепроводы.





Кроме того, отметил руководитель стройкомплекса столицы, за последние годы было построено большое количество гостиниц. Благодаря этому в городе появилось несколько тысяч новых номеров для гостей. "Москва очень серьезно преобразилась, в том числе благодаря чемпионату мира. Столица имеет одну из лучших футбольных инфраструктур в мире", – резюмировал Хуснуллин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матч открытия и финальные игры пройдут на стадионе "Лужники".

Его реконструкция для нужд мундиаля началась в 2014 году. Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи человек. "Лужники" получили ультрасовременную начинку.





Особенно стоит отметить обновленное поле: оно соответствует всем современным требованиям, а также техническим рекомендациям FIFA. Вместо синтетики уложен натуральный газон, для поддержания которого на глубине 1,5 метра была сооружена специальная система, состоящая из дренажа, полива, обогрева.

Реконструкция велась не только с соблюдением всех сроков, но и при относительно невысоком бюджете. Так, общая стоимость работ составила 341 миллион евро. Это гораздо меньше, чем по многим зарубежным аналогам. "Это один из лучших стадионов мира", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.