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Москва готова к чемпионату мира по футболу

Фото: stroi.mos.ru
До начала чемпионата мира по футболу остается меньше месяца. Совсем скоро в Россию приедут миллионы болельщиков со всего света, которые будут наблюдать за матчами с участием любимых команд. Главным городом мундиаля станет Москва. О финальной подготовке к первенству журналистам рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
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Основной площадкой чемпионата мира по футболу станет спорткомплекс "Лужники". По словам Хуснуллина, с 25 мая там начнется работа специалистов FIFA. "К этому моменту все работы должны быть прекращены", – сказал он.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Руководитель стройкомплекса Москвы напомнил, что реконструкция большой спортивной арены "Лужники" была завершена год назад, причем все работы были выполнены вовремя и в запланированном объеме. "Мы целый год обкатывали стадион, провели ряд товарищеских матчей и других массовых мероприятий", – отметил он.

По словам Хуснуллина, это было необходимо для того, чтобы понять, что еще нужно сделать и доработать. "По результатам тестовых матчей мы сделали ряд усовершенствований, к примеру, улучшили зону для журналистов, сделали Wi-Fi на всем стадионе, включая подтрибунное пространство", - рассказал руководитель городского стройкомплекса, подчеркнув, что арена полностью готова для матчей чемпионата.

Фото: stroi.mos.ru

Но для проведения мундиаля одного лишь стадиона недостаточно. Не менее важны временные сооружения. Работа по их строительству также подходит к концу. "Это места, где будут располагаться волонтеры, стюарды, все те, кто будет помогать организовывать чемпионат. Кроме того, построена зона телевидения – огромная площадка, где журналисты со всего мира могут освещать чемпионат", – сказал Хуснуллин. По его словам, работы ведутся очень активно, на них задействовано более тысячи человек.

Фото: stroi.mos.ru

Заработают на территории комплекса и камеры хранения. Болельщики смогут прямо из аэропорта приехать на игру, оставить багаж и проходить досмотр уже без вещей. Всего на территории "Лужников" будет около 20 временных объектов, при этом часть из них уже сдана. Какие-то из них будут демонтированы после мундиаля, другие останутся для дальнейшего использования.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Площадь временных сооружений – около 100 тысяч квадратных метров. Туда будет подведено электричество, связь, вода. В ближайшие дни все работы закончим", – сказал Хуснуллин. Кроме того, отметил он, было благоустроено 160 гектаров территории.

По словам Хуснуллина, в настоящее время на территории "Лужников" строятся или реконструируются 45 объектов. Один из них - Центр художественной гимнастики. "Работы идут в хорошем темпе, до конца года мы планируем их завершить. По нашим оценкам, сдача объекта может начаться уже в конце осени", – сказал он.

Также продолжаются работы по строительству канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники". Хуснуллин отметил, что капитальные конструкции уже возведены, идет пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем. "Запустить канатную дорогу планируется после завершения мероприятий мундиаля", – заявил Хуснуллин.

Спортивный комплекс "Лужники" будет развиваться и после чемпионата мира. Задача городских властей – чтобы кластер принимал около пяти миллионов человек в год.

"Мы убеждены, что "Лужники" будут востребованы под различные массовые мероприятия, концерты, соревнования других видов спорта. Для этого создана вся необходимая инфраструктура", – добавил руководитель городского стройкомплекса.

Что касается Москвы в целом, то столица полностью готова к проведению мирового первенства. Так, был решен вопрос транспортной инфраструктуры. Еще в 2016 году запущено Московское центральное кольцо (МЦК), одна из станций которого – "Лужники" – расположена в непосредственной близости от спортивного комплекса. "Недавно был открыт первый участок Большой кольцевой линии метро со станцией "ЦСКА", которая находится рядом с одноименным стадионом, обеспечена подземной и арена "Спартак", – сказал Хуснуллин. По его словам, были построены подъездные дороги, приведены в порядок уже имеющиеся путепроводы.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

Кроме того, отметил руководитель стройкомплекса столицы, за последние годы было построено большое количество гостиниц. Благодаря этому в городе появилось несколько тысяч новых номеров для гостей. "Москва очень серьезно преобразилась, в том числе благодаря чемпионату мира. Столица имеет одну из лучших футбольных инфраструктур в мире", – резюмировал Хуснуллин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матч открытия и финальные игры пройдут на стадионе "Лужники".

Его реконструкция для нужд мундиаля началась в 2014 году. Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи человек. "Лужники" получили ультрасовременную начинку.

Фото: stroi.mos.ru

Особенно стоит отметить обновленное поле: оно соответствует всем современным требованиям, а также техническим рекомендациям FIFA. Вместо синтетики уложен натуральный газон, для поддержания которого на глубине 1,5 метра была сооружена специальная система, состоящая из дренажа, полива, обогрева.

Реконструкция велась не только с соблюдением всех сроков, но и при относительно невысоком бюджете. Так, общая стоимость работ составила 341 миллион евро. Это гораздо меньше, чем по многим зарубежным аналогам. "Это один из лучших стадионов мира", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Автор: Иван Поляков23 мая 2018, 13:58

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