Суперъяхту Усманова назвали одной из лучших в мире
Суперъяхта водоизмещением 15917 тонн оборудовано дизель-электрической силовой установкой. Судно может двигаться с крейсерской скоростью около 42 километров в час. Общая площадь внутренних помещений яхты составляет 3800 квадратных метров.
Среди призеров оказалась и суперъяхта Sybaris американского IT-магната Билла Друкера. Она была создана на итальянской верфи Perini Navi. Строительство судна заняло порядка четырех лет, сообщает Forbes.
Награда Voyager’s Award за самую смелую и захватывающую экспедицию досталась яхте Glaze. А бизнесмен, филантроп и любитель подводного плавания Алекс Дрейфус разработал проект корпуса для судов, который уменьшает вероятность возникновения морской болезни. Благодаря этому достижению он победил в номинации Legacy Award.
Напомним, в феврале этого года была арестована в Гибралтаре по иску немецкой верфи крупнейшая в мире яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Общая сумма претензий составила свыше 15 миллионов евро.
Some shots of the new $400 million Sailing Yacht A recently delivered to Andrey Melnichenko pic.twitter.com/5fLZ4p0dMo— Karanja Earl Simmons (@Earlsimxx) 16 февраля 2017 г.
Как писали Dni.ru, адвокаты немецкой верфи, где строилась яхта, оформили иск о нарушении контракта. Согласно документу, заказчик не перечислил исполнителям предусмотренный договором последний транш в размере 9,8 миллиона евро. Также у судостроителей возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время постройки яхты заказом.
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