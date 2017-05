Суперъяхту Усманова назвали одной из лучших в мире

Суперъяхта водоизмещением 15917 тонн оборудовано дизель-электрической силовой установкой. Судно может двигаться с крейсерской скоростью около 42 километров в час. Общая площадь внутренних помещений яхты составляет 3800 квадратных метров.

Среди призеров оказалась и суперъяхта Sybaris американского IT-магната Билла Друкера. Она была создана на итальянской верфи Perini Navi. Строительство судна заняло порядка четырех лет, сообщает Forbes.

Награда Voyager’s Award за самую смелую и захватывающую экспедицию досталась яхте Glaze. А бизнесмен, филантроп и любитель подводного плавания Алекс Дрейфус разработал проект корпуса для судов, который уменьшает вероятность возникновения морской болезни. Благодаря этому достижению он победил в номинации Legacy Award.

Напомним, в феврале этого года была арестована в Гибралтаре по иску немецкой верфи крупнейшая в мире яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Общая сумма претензий составила свыше 15 миллионов евро.

Some shots of the new $400 million Sailing Yacht A recently delivered to Andrey Melnichenko pic.twitter.com/5fLZ4p0dMo