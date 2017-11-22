В Великобритании началась продажа складных домов, которые можно собрать за шесть часов. Все составные части жилища можно уместить в одной большой коробке и перевезти на грузовике.

Похоже, теперь проблема с жильем в Великобритании решена. Там начали продавать складные дома, составные части которых можно уложить в одну большую коробку.

Стоимость такого жилища – всего 25 тысяч фунтов (почти два миллиона рублей), передает The Sun. По словами архитекторов, новинка на рынке недвижимости сможет решить проблему нехватки жилья.

Несмотря на то что складные дома M.A.Di Home кажутся чем-то несерьезным, производители утверждают, что они сейсмостойкие и выдержат землетрясения и другие природные катаклизмы. Также у владельцев есть возможность получать электричество от солнечных батарей.

В разобранном виде дом можно перевезти на грузовике в любое удобное место, а затем собрать всего за шесть часов при участии трех человек. Жилище имеет открытую планировку, а потому хозяева могут обустраивать внутренние помещения по своему вкусу. Дом состоит из двух этажей, кухни, обеденной зоны и ванной.

Ранее аналогичные мобильные жилища поступили в продажу в Финляндии. Там можно приобрести картонный дом всего за 35 тысяч евро. Объект такого рода собирается из элементов, сделанных из сверхпрочного картона. Производители обещают, что собрать картонный дом с влагостойкой защитой из фольги и декоративными деревянными внутренними панелями можно за один день.

