Россию охватил ипотечный бум

Первичный рынок недвижимости демонстрирует уверенный рост. Этому способствует то, что в октябре Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, которая теперь составляет 8,25% (еще год назад она была на уровне 10%). Решение ЦБ повлекло за собой дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам и улучшение условий для заемщиков.

В условиях тенденции снижения ипотечных ставок наблюдается явный рост сделок на первичном рынке. Как рассказал зам генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, в октябре ожидается рекордно высокий показатель уровня сделок, который достигнет своего максимума за последние три года.



Сегодня, по его словам, рынок ипотечного кредитования находится на пике своего роста. "Уже четыре месяца подряд темпы роста ипотечного рынка составляют чуть менее половины от всех зарегистрированных Росреестром договоров долевого участия, – сообщил Суниев. – В сентябре 2017 года было выдано ипотечных жилищных кредитов на сумму 22 миллиардов рублей, что на 50% выше уровня сентября 2016-го". Он уточнил также, что больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 года.

Согласно данным заместителя гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта", в столице в октябре произошло снижение средней цены в эконом- и бизнес-классе. Оно составило 1,3% и 0,7% соответственно. При этом в сегменте комфорт-класса и элитного было отмечено повышение цены на 1,8% и 0,3% соответственно. Средняя цена квартир за год (с октября 2016 года) снизилась на 1,4%, а с учетом скидок снижение цены составило около 2,7%, добавил Альберт Суниев.

По его словам, во многом снижение средних цен на московские новостройки обусловлено выходом нового предложения на начальной стадии готовности. "Что касается повышения цен, то в большинстве своем оно было обусловлено повышением стадией строительной готовности, – сказал он. – Реальное повышение цен по прайсу могли позволить себе наиболее востребованные жилые комплексы".

В октябре на столичный рынок недвижимости вышли семь новых проектов: шесть – в пределах "старой" Москвы и один – в "новой" Москве. Кроме того, дополнительно был выведен новый объем в 13-и уже реализующихся проектах: семь – в исторических границах столицы и шесть – на присоединенных территориях. Общий объем предложения в новых объектах составил 4710 лотов, из них на Новую Москву приходится 55%. "Большая часть нового предложения относится к комфорт-классу (78%). Доля эконом-класса составила 19%, доля бизнес-класса – 3%", – уточнил Альберт Суниев.

Традиционным способом привлечения покупателей являлась практика скидок и акций. По словам представителя "Мосинжпроекта", застройщики в течение года дают дисконт от 3 до 10%, а в ряде проектов скидки достигали 12-15%. "Многие застройщики уже стали предлагать новые дополнительные дисконты, которые плавно перейдут в предновогодние", – рассказал Суниев, отметив, что в некоторых жилых комплексах она может достигать 33%. Он пояснил, что столь щедрая скидочная политика застройщиков в течение года говорит о том, что в условиях большого объема предложений основным катализатором спроса является умеренное ценообразование и дисконт.