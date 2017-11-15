Россию охватил ипотечный бум

Крушение самолета под Хабаровском Умер Михаил Задорнов Эксклюзивы Dni.Ru Скандальный развод Джигарханяна Дом-2

Самое читаемое

Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Михаил Задорнов записал прощальное видео
партнеры
Среда 15 ноября
Лента новостей
12:00
Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах
11:51
Мошенники научились отбирать деньги через соцсети по-новому
11:39
В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик
11:28
Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
11:26
Под Москвой взорвали пустой банкомат Сбербанка
11:19
Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича
11:16
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
11:10
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
10:57
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
10:37
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
10:34
В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона
10:15
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
10:05
Раскрыты детали столкновения Земли с блуждающей планетой
09:48
Диму Билана зачислили в Президентский полк
09:36
Найдена связь курения и алкоголизма
09:27
Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом
08:52
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
08:52
В России придумали замену паспорту
08:25
ООН сплясала под дудку Киева
08:10
При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
08:00
Волочкову принесли в жертву
07:46
Шаповалов умер после операции
02:21
83-летняя Софи Лорен показала грудь в центре Москвы
00:15
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
21:59
Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева
21:53
Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель
21:46
В Москве случился крупный пожар
21:39
Почему Сташевский прозябает в забвении
21:20
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
21:15
Епископ развеял миф о Путине
21:04
Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну
20:35
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
20:13
Любовные треугольники русских поэтов
19:56
Пять типов пассажиров такси
19:46
В Москве задержали начальника УВД по Центральному округу
19:35
"Лужники" прошли первое испытание
19:32
Взбешенный Панин отомстил за Задорнова
19:12
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
18:59
Участница порноскандала стала ведущей "Дома-2"
18:52
Молодой любовник откровенно рассказал о сексе с Волочковой
18:25
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
18:24
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
18:21
Зарплаты москвичей достигли астрономической отметки
18:20
В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка
17:51
Анджелина Джоли опозорилась на публике
17:45
В Москве-реке нашли труп женщины
17:10
Рада признала разрыв отношений с Россией "самоубийством"
17:10
На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев
17:09
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата
17:04
Старые любовники всегда бесят молодых
17:01
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
16:55
6 секретов личной эффективности
16:53
Медведев выбрал неожиданную тему на встрече с Трампом
16:39
Люди в масках нагрянули к молодой жене Джигарханяна
16:33
Россияне насмехаются над позором Минобороны
16:23
В семье Саакашвили произошла трагедия
16:14
Любовник Волочковой похвастался аппетитным задом в стрингах
16:10
Панина прогнали после скандала с Поклонской
15:58
В Москве раскрыли ячейку из 69 террористов
15:56
Сиделец Полонский займется развитием России
15:55
Жители деревень Старое Титово и Глухово получили газ
15:41
Власти Москвы наградят победителей мирового чемпионата WorldSkills
15:37
Фигуристка Евгения Медведева и ее мама присоединились к кампании "Спасибо, мама!"
15:29
Ученые вынесли человечеству последнее предупреждение
15:19
Путин спустил Эрдогана с небес на землю
15:10
Московское метро перешло на усиленный режим работы
15:02
Россияне стали реже умирать от рака
14:43
Какие СМИ могут признать иностранными агентами
14:42
Никита Белых женился в СИЗО
14:36
Бомж из-за 50 рублей изрезал ножом приютившего его инвалида
14:34
Пышногрудая ведущая Кошкина скинула Стриженову с пьедестала
14:33
Рогозин поставил Терезу Мэй на место
14:24
Кавказ разочаровался в российских авто
14:18
Житель Подмосковья в ссоре зарезал жену и дочь
14:14
Лолита призналась в алкоголизме
14:09
Чемпион России по боксу погиб в боях за "ИГ"
14:06
Под Брянском пойман "шоколадный маньяк"
13:53
Несчастную любовь приравняли к инфаркту
13:27
В гигантском торте замуровали пять стриптизерш (видео)
13:27
Малахов бросил Первый канал из-за женщины
13:25
Бывшая жена Панина рассказала о гибели дочери
13:13
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
13:11
Как выбрать успокоительное
13:02
Киев нашел способ поквитаться за Крым
13:00
В московском метро поезд насмерть сбил пассажира
12:53
Собчак в нелепом "платье из шторы" высмеяли за квадратную фигуру
12:45
Шикарные формы куклы Барби спрятали под хиджаб
12:31
Изнасилованная Шурыгина призналась в болезни
12:31
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
12:24
Хореограф продавал украинок в секс-рабство
12:16
Из Москвы-реки достали тело девушки со связанными ногами
12:01
У участника "Дома-2" открылось кровотечение после зверского избиения
11:57
Сати Казанова рассталась с мужем после свадьбы
11:55
Имущество Януковича продают на "Авито"
11:54
Раскрыта неожиданная польза кофе
11:51
Насмехавшегося над смертью Бережной политика могли убить
11:37
Курсы доллара и евро побьют рекорд к Новому году
11:31
Молния пронзила самолет с пассажирами на борту
11:16
Украинский губернатор оказался двойником Кадырова
11:09
"Дочку очень жалко": Поплавская просит принудительно лечить Панина
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Любовника Волочковой вывели на чистую воду после секс-скандала
Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"
Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Недвижимость

Россию охватил ипотечный бум

Фото: GLOBAL LOOK press
Первичный рынок недвижимости демонстрирует уверенный рост. Этому способствует то, что в октябре Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, которая теперь составляет 8,25% (еще год назад она была на уровне 10%). Решение ЦБ повлекло за собой дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам и улучшение условий для заемщиков.
прочитано 292 раза

В условиях тенденции снижения ипотечных ставок наблюдается явный рост сделок на первичном рынке. Как рассказал зам генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, в октябре ожидается рекордно высокий показатель уровня сделок, который достигнет своего максимума за последние три года.

ПО ТЕМЕ

Где самые доступные квартиры в России

Спрос на московскую недвижимость растет благодаря ипотеке

Как развивается столичный рынок недвижимости

Сегодня, по его словам, рынок ипотечного кредитования находится на пике своего роста. "Уже четыре месяца подряд темпы роста ипотечного рынка составляют чуть менее половины от всех зарегистрированных Росреестром договоров долевого участия, – сообщил Суниев. – В сентябре 2017 года было выдано ипотечных жилищных кредитов на сумму 22 миллиардов рублей, что на 50% выше уровня сентября 2016-го". Он уточнил также, что больше ипотечных кредитов выдавалось лишь в декабре 2014 года.

Согласно данным заместителя гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта", в столице в октябре произошло снижение средней цены в эконом- и бизнес-классе. Оно составило 1,3% и 0,7% соответственно. При этом в сегменте комфорт-класса и элитного было отмечено повышение цены на 1,8% и 0,3% соответственно. Средняя цена квартир за год (с октября 2016 года) снизилась на 1,4%, а с учетом скидок снижение цены составило около 2,7%, добавил Альберт Суниев.

По его словам, во многом снижение средних цен на московские новостройки обусловлено выходом нового предложения на начальной стадии готовности. "Что касается повышения цен, то в большинстве своем оно было обусловлено повышением стадией строительной готовности, – сказал он. – Реальное повышение цен по прайсу могли позволить себе наиболее востребованные жилые комплексы".

В октябре на столичный рынок недвижимости вышли семь новых проектов: шесть – в пределах "старой" Москвы и один – в "новой" Москве. Кроме того, дополнительно был выведен новый объем в 13-и уже реализующихся проектах: семь – в исторических границах столицы и шесть – на присоединенных территориях. Общий объем предложения в новых объектах составил 4710 лотов, из них на Новую Москву приходится 55%. "Большая часть нового предложения относится к комфорт-классу (78%). Доля эконом-класса составила 19%, доля бизнес-класса – 3%", – уточнил Альберт Суниев.

Традиционным способом привлечения покупателей являлась практика скидок и акций. По словам представителя "Мосинжпроекта", застройщики в течение года дают дисконт от 3 до 10%, а в ряде проектов скидки достигали 12-15%. "Многие застройщики уже стали предлагать новые дополнительные дисконты, которые плавно перейдут в предновогодние", – рассказал Суниев, отметив, что в некоторых жилых комплексах она может достигать 33%. Он пояснил, что столь щедрая скидочная политика застройщиков в течение года говорит о том, что в условиях большого объема предложений основным катализатором спроса является умеренное ценообразование и дисконт.

Автор: Дмитрий Куклин15 ноября 2017, 11:30

комментарии

Политика

Епископ развеял миф о Путине
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев
Какие СМИ могут признать иностранными агентами

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
Свиридова пожаловалась на проблемного сына-подростка
Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым

Проишествия

Москвичку-живодерку настигла страшная расплата
В семье Саакашвили произошла трагедия
В Москве раскрыли ячейку из 69 террористов
Чемпион России по боксу погиб в боях за "ИГ"

Lifestyle

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
Макаревич грубо ответил злопыхателям
Культура

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом

Перед их выступлением прошла акция протеста
Шоу-бизнес

Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"

По мнению специалиста, у девушки серьезная травма
Происшествия

В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата

Она хладнокровно зарезала близких родственников
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой

Девочка напевает, делая домашнее задание

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала
Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Спорт

"Лужники" прошли первое испытание
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой

Регионы

В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
Под Брянском пойман "шоколадный маньяк"
В гигантском торте замуровали пять стриптизерш (видео)
Безумные регионы: браконьер-ветеринар убивал животных
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru