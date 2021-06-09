Путин раскритиковал украинский закон о коренных народах: смахивает на нацистскую Германию

О негативном отношении к украинскому закону о коренных народах Владимир Путин рассказал в интервью "Россия 1"

Президент России Владимир Путин негативно высказался о законопроекте своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Новый закон, в частности, предлагает исключить русских из числа коренных народов Украины. Российский лидер сравнил практику по разделению граждан с практикой, применяемой в нацистской Германии.

О своей позиции Владимир Путин заявил 9 июня во время интервью телеканалу "Россия 1". Он подчеркнул, что считать русских людей некоренным населением Украины "смешно и глупо", передает "Царьград". Президент напомнил, что территория современной Украины вошла в состав Российского государства после Ярославской Рады в 1654 году, а проживающие там люди именовали себя русскими и православными. Вся эта информация доступна в архивах. Кроме того, Путин заметил, что Украинское государство – это "порождение" советского периода, созданное большевиками.

Российский лидер подчеркнул, что уже ознакомился с новым законопроектом. По его словам, в документе написано, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации. "А некоренные могут?", – удивился Путин, отметив, что к ним относятся не только русские, но и венгры, румыны, поляки. Президент России назвал закон абсолютно неприемлемым и отметил, что он не соответствует международным правовым нормам, сообщает Пятый канал.