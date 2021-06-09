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Политика
МИД РФ о саботаже Зеленским Минских соглашений: Ситуация не изменится

МИД РФ о саботаже Зеленским Минских соглашений: Ситуация не изменится

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал недавнее предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука.
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В конце мая лидер украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что необходимо перенести место для переговоров по Донбассу. По его мнению, Минск больше не походит для этого из-за ситуации в Белоруссии. Киев намерен обратиться с таким предложением ко всем сторонам саммита.

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Замглавы МИД РФ Алексей Грушко считает, что от переноса места проведения переговоров "ситуация не изменится". Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его аппарат всячески пытаются саботировать выполнение Минских соглашений, чтобы сохранить антироссийские санкции Запада.

Ранее на новые угрозы США о санкциях против "Северного потока – 2" отреагировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что вне зависимости от того, какие решения примут американские власти, поставки экологически чистого газа начнутся. Это укрепит энергетическую безопасность стран, которые будут его получать, считает дипломат.

Напомним, бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена заключить сделку с Владимиром Путиным. По мнению политика, санкциями Соединенные Штаты ослабили связь с Россией, чего нельзя было допускать.

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Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 10:43 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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