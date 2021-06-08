Бывший помощник Рейгана призвал Байдена заключить сделку с Путиным

Дуг Бэндоу выступает за восстановление отношений Москвы и Вашингтона, поэтому призвал Джо Байдена "пойти на торг" с Владимиром Путиным. По мнению экс-помощника Рональда Рейгана, именно США виноваты в ослаблении связи с Россией. Всему виной являются санкции, которые долгие годы вводили американские политики, считает он.
По мнению Бэндоу, есть несколько причин, чтобы сблизиться с Россией. Во-первых, как бы Москва ни относилась к Украине, эта тема не имеет большого значения для США и Европы, а также их безопасности. Во-вторых, правительство РФ никогда не угрожало американцам. В-третьих, сотрудничество Москвы и Пекина невыгодно США. В-четвертых, американское правительство не может позволить себе никаких новых грандиозных международных "крестовых походов".
"Пора Америке заключить сделку [с Россией]. У Дональда Трампа была возможность сделать это, но он этого не сделал", – отметил Дуг Бэндоу.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в среду, 16 июня в Женеве. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл некоторые темы предстоящей беседы глав двух государств.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Манижа.
Я устала от своей красоты...
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Где найти нормальную женщину?
Она спасла мою жизнь
Гадание