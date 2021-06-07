Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Понедельник
7 июня
Лента новостей
18:05
Петров о тандеме с Козловским: Мы ведь могли и не сойтись
18:01
Пушков назвал Украину тактическим инструментом Запада
17:56
Дочь Кончаловского пустилась во все тяжкие
17:45
"Дни.ру" раздают подарки: 10 наборов с косметикой и суперприз
17:38
Эксперт Котенок о встрече Байдена и Зеленского: Допустят к руке
17:38
Бузова и Летучая сцепились из-за скандала с МХАТом
17:22
Попросившего о встрече с Байденом Зеленского высмеяли: Переоценивает свой статус
17:17
Зудина о комфортной жизни в купленной с Табаковым квартире: Мрамор, цветы, консьержная служба
17:12
Житель Челябинска избил пенсионера за замечание
17:09
Елизавета II в шоке: принц Гарри и Меган Маркл скрыли от семьи появление ребенка
17:06
Проблемы со здоровьем подкосили жизнь Полины Гагариной
16:40
Гроб установят на ринге: стали известны подробности прощания со звездой сериала "Мажор" Анчуковым
16:27
Киевский университет лишил Лукашенко степени почетного доктора наук
16:09
"Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой
16:00
В Москве умер режиссер Валерий Лонской
15:57
Бросил свое чадо: вскрылась информация о тайном ребенке Табакова
15:50
Гарик поддержал: звезда "Крепостной" сделала заявление на фоне слухов о связи с Харламовым
15:45
Тяжелобольной Алибасов готовится к операции "на живую": Сможет лицезреть, как его режут
15:37
Сравнили с Райкиным и Утесовым: театралы пропустили Бузову в спектакль МХАТ о Сталине
15:37
"Только через постель": вскрылись неожиданные подробности жизни Манукяна
15:08
Журналист Лукьянов заявил о находящихся на грани развала США: Американцы начинают это понимать
15:06
"Главное, чтобы не стал похож на Гарика": Кристина Асмус заявила о новом романе
15:01
"Голос перекроить нельзя!": 67-летняя Успенская ответила на обвинения в злоупотреблении пластикой
15:00
"По три дня не ела": актриса Семенова довела себя до изнеможения
14:58
"Мне этот крест милее": Зудина оправдалась за отсутсвие памятника на могиле Табакова
14:47
В Кремле высказались о санкционной политике США: Замкнутый круг
14:38
Известный писатель попал в ДТП в Тюменской области
14:33
Почему Зудина 17 лет откладывала венчание с Табаковым
14:28
В Петербурге уроженец Таджикистана угрожал трансгендеру ножом
14:28
Политолог Шатров объяснил желание Зеленского срочно встретиться с Байденом: Хочет напомнить о своем существовании
14:21
"Очень вредно": Рудковскую обвинили в издевательствах над младшим сыном
14:17
"Вот сейчас-то она запоет": с беспринципной Собчак потребовали 50 миллионов рублей
14:12
Range Rover SV Autobiography: Мечта артиста
14:10
Капает от счастья слюной: стало известно, на кого променял Лазарев Малиновского
13:39
Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем
13:35
По стопам Прокловой: Гвоздикова призналась в домогательствах режиссера
13:25
Всплыли сенсационные данные о прошлом Брежневой: работала уборщицей?
13:21
Во ВГИК по блату: Корчевников влепил известной актрисе оплеуху в эфире программы
13:18
В Тюмени загорелся многоквартирный дом
13:18
Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным
13:15
У Кларка Кента из сериала "Тайны Смолвиля" родился второй ребенок
12:50
Россиян предупредили о дефиците жилья: названы причины
12:47
Страшное ДТП: появились подробности гибели народной артистки
12:44
Под Москвой поезд снес машину с людьми
12:43
Детали последнего разговора: Запашный сообщил о горьком сожалении звезды сериалов "Мажор" и "Молодежка" перед смертью
12:32
Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре
12:29
Пьяный житель Ростова-на-Дону расправился с собаками на глазах у детей
12:13
В Новосибирске машина насмерть сбила ребенка на глазах у матери
12:09
"Ужасно": Бледанс задрала ноги перед известным режиссером
11:58
Сбежавший из Белоруссии Шепелев в ужасе от происходящего в стране: Депрессия и страх
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой
"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку
Политик Гозман: Лукашенко и его сообщники уверены, что Европа все забудет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Попросившего о встрече с Байденом Зеленского высмеяли: Переоценивает свой статус

Попросившего о встрече с Байденом Зеленского высмеяли: Переоценивает свой статус

Поведение президента Украины Владимира Зеленского назвали жалким.

Продолжение: Пушков назвал Украину тактическим инструментом Запада

прочитано 440 раз

В недавнем интервью украинский лидер сообщил о намерении встретиться с американским коллегой Джо Байденом "в любом месте". Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры должны состояться до российско-американского саммита.

ПО ТЕМЕ

Байден отказался от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Президент Украины также осудил Байдена за отказ от ограничений против газопровода "Северный поток – 2". Он заявил, что проект станет "настоящим оружием в руках России". Вместе с этим Зеленский выразил надежду на то, что глава Белого дома все же решит наказать Москву.

Действия политика раскритиковали читатели китайского издания "Гуаньча". Так, один из пользователей назвал Украину несчастной страной. По его мнению, Соединенные Штаты использовали Незалежную в своих целях, после чего бросили на произвол судьбы, передает "ИноСМИ".

Другой комментатор удивился, что Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Вашингтона. "Все еще о чем-то мечтает, несет полный бред", – написал он. Читатель полагает, что властям Украины следует обратить свое внимание на страну, которая к ней гораздо ближе, – Россию.

"Этот шут гороховый переоценивает свой статус", – раскритиковал Зеленского третий пользователь.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что администрация Джо Байдена передумала устраивать его встречу с главой Украины из-за смены руководства компании "Нафтогаз". По данным Axios, этот шаг убедил американцев в том, что Владимир Зеленский не собирается бороться с коррупцией.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 17:22 Источник: Гуаньча ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления

С певицей невозможно жить под одной крышей
Шоу-бизнес

Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой

Игорь Наджиев лишился славы на родине
Шоу-бизнес

"Не хотела остаться калекой!": сделавшая аборт Гвоздикова откровенно о чудовищных угрозах экс-супруга

Он изменял актрисе
Шоу-бизнес

Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась

Певица ожидала получить больше наград

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+