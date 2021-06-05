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Политика
Пушков ответил на жалобы Украины на Запад из-за Крыма: У нее все виноваты в ее собственной бездарности

Пушков ответил на жалобы Украины на Запад из-за Крыма: У нее все виноваты в ее собственной бездарности

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление властей Украины о причастности Запада к потере Крыма.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов потребовал, чтобы Франция и ФРГ понесли ответственность за "оккупацию" полуострова в соответствии с соблюдением положений демократии. Кроме того, он призвал власти этих стран ответить на вопрос, ставят ли они деньги на первое место.

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Выпад секретаря СНБО прокомментировал Алексей Пушков. На своей странице в "Твиттер" сенатор обвинил Киев в "вечных жалобах". По его словам, власти Украины недовольны тем, что Запад якобы не досмотрел за Крымом. "У нее все виноваты в ее собственной бездарности", – написал политолог.

В своем телеграм-канале Алексей Пушков добавил, что таким образом Киев нашел для себя наиболее "удобное объяснение" потери территории. Сенатор уточнил, что властям проще закрыть глаза на тот факт, что два миллиона человек отказались жить в составе "бандеровской Украины".

Ранее Алексей Пушков рассказал, почему не имеет смысла поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с Днем Победы. По его словам, праздник 9 мая является поводом для новых выпадов против России. Сенатор напомнил, что глава Незалежной уже пытался принизить роль СССР в победе над нацистской Германией.

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Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 23:02 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость769084
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Хохлы привыкли на халяву! Весь мир им должен за то, что они гадят России. Россия для них ВОРОГ, но за российский газ бьются до последнего украинца! Мерзкая нация! Незря пословица гласит " Где прошел хохол, еврею делать нечего"!
666 Yes!!!
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Блевотный пушок твоё мнение в районе параши!!!
Гость771131
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Так и есть.Мало того что виноваты,там ещё мозгов нет,одни опилки.)))
Гость771019
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Вжэвмэрлая пусть ищет ошибки в себе!!!
1

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