Пушков отреагировал на слова Зеленского о европейской Украине: Это просто пустозвонство

В эту субботу, 15 мая, глава государства поздравил народ с Днем Европы. На своей странице в "Твиттер" Владимир Зеленский отметил, что Украина является центром и сердцем Европы "по географии, духу и ценностям". Он подчеркнул, что граждане доказали это на Майдане и продолжают доказывать это каждый день.

На пост президента отреагировал член Совета Федерации. В своем телеграм-канале Пушков поинтересовался, почему Украина "так отчаянно рвется в Европу", если, как утверждает Зеленский, страна уже является частью союза. "Не потому ли, что она – ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции?", – написал он.

Также сенатор признался, что не понимает, когда Незалежная успела стать сердцем Европы. Алексей Пушков напомнил, что в истории страны не было европейских процессов – ренессанса, реформации и других. "Это же просто пустозвонство... Зеленский совсем перебрал", – выразил мнение член Совета Федерации.

is Europe. We’re Europeans, the center & heart of Europe by geography, spirit, values ​​& aspirations. We proved it on Maidan & we prove it every day changing our state, building independence & our future, defending the eastern border of Europe. will definitely be in #EU pic.twitter.com/vOZ1GZoONB