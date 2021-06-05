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Политика
Политолог Карасев рассказал об ожиданиях Киева от саммита Путина и Байдена

Политолог Карасев рассказал об ожиданиях Киева от саммита Путина и Байдена

Встреча президентов США и Украины, которая состоится до саммита главы Белого дома с российским лидером, нужна, чтобы успокоить Киев. Украинское руководство опасается, что в ходе переговоров Путина и Байдена будет без согласования с Зеленским затронута украинская повестка.
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Такое мнение выразил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, руководство Украины нервничает из-за приближающегося саммита президентов РФ и США, который состоится в Женеве 16 июня. Именно по этой причине, прежде чем встретиться с российским коллегой, американский лидер намерен побеседовать с Владимиром Зеленским.

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Результат встречи президентов Украины и США, по мнению эксперта, не имеет большого значения. В данном случае факт проведения этих переговоров "в некотором смысле важнее содержания".

По словам Карасева, таким образом Вашингтон хочет показать Киеву свою готовность учитывать его мнение, успокоить украинские политические круги, которые радикально настроены против России. То есть президент США таким способом даёт понять Зеленскому, что не станет говорить с главой РФ об Украине без ее ведома, а также "обменивать" или "разменивать" интересы Киева.

Это, в свою очередь, указывает на то, что руководство Украины ждет от переговоров Путина и Байдена обсуждения украинской повестки, заблаговременно согласованной. Ранее политолог Карасёв заявлял, что Украина в будущем неизбежно сменит политический курс в сторону России.

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Джо Байден. Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 15:33 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Мид
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Ждунам в Киеве , в любом случае, толстая, розовая ,кожаная с морщиной по середине . Привет майдану, всё не дождёмся, когда же уже завидовать начнём.
1

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