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Политика
Украинский дипломат пригрозил США и Германии "катастрофой доверия"

Украинский дипломат пригрозил США и Германии "катастрофой доверия"

Украинские политики выражают особое беспокойство по поводу "Северного потока – 2".
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Эксперты из Германии и США обсудили трубопровод "Северный поток – 2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента Джо Байдена.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Киев должен принимать участие в этих обсуждениях, в противном случае произойдет "катастрофа доверия". Беседуя с немецким изданием Welt, он назвал "Северный поток – 2" опасным проектом. По мнению дипломата, запуск газопровода сильно ударит по украинской экономике и энергетике.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что в настоящий момент помешать строительству газопровода невозможно, поскольку он построен уже на 95%. Президент США Джо Байден же считает санкции против "Северного потока – 2" контрпродуктивными. Об этом также пишет "Царьград".

Напомним, ранее политический эксперт Алексей Калиниченко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться с российским лидером Владимиром Путиным по газу. Мол, Киеву необходимо перестать ругаться и спорить с Москвой, поскольку это бесперспективно.

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Фото: Siegfried Grassegger / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 18:52 Источник: Welt.de ✓ Надежный источник

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