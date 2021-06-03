Политолог Тренин: Москва предупредила США о грядущей войне из-за Зеленского

Киев решил поиграть мускулами, подвинув войска к Донбассу, однако Москва остудила его пыл. Теперь Кремль посылает Вашингтону сигнал: "Владимир Зеленский может втянуть вас в войну".

Об этом заявил российский эксперт-международник, глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Он напомнил о событиях апреля этого года, когда президент Украины по каким-то причинам решил "солдат немного подвигать" в сторону ДНР и ЛНР. Тогда ответной реакцией со стороны РФ стало сосредоточение большого количества войск российско-украинской границе. Кроме того, это стало сигналом Москвы американским "кураторам" Владимира Зеленского: "смотрите за клиентом, он может втянуть вас в войну".

По мнению эксперта, это своего рода предупреждение украинскому руководству о том, что в случае инициирования им боевых действий в Донбассе, официальный Киев рискует поставить под вопрос свою государственность. Тренин также предположил, что Кремль таким образом напоминает Вашингтону о судьбе экс-президента Грузии Саакашвили, который в 2008 году также понадеялся на обещанную США военную помощь и "пошел ва-банк".

"Зеленскому был послан сигнал, что не будет ни тебя, ни майданной Украины, если ты двинешься", — пояснил эксперт.

По словам Тренина, сигнал был абсолютно ясен, хоть и сделан несколько "грубо и цинично". Директор Московского центра Карнеги также сравнил российскую политическую культуру с западной. По его мнению, первая отличается некоторой циничностью, однако не несет в себе западного лицемерия, а потому — не вводит в заблуждение. Это позволяет официальной Москве своими действиями посылать партнерам четкие и ясные сигналы.