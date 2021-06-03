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Политика
Украинский экономист Суслов: Потуги Зеленского поучать Байдена и Меркель неуместны

Украинский экономист Суслов: Потуги Зеленского поучать Байдена и Меркель неуместны

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов высмеял президента Зеленского. Политик уверен, что попытки поучать Байдена и Меркель неуместны.
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Виктор Суслов, выступая на политическом ток-шоу, в эфире украинского телеканала "НАШ" назвал смешными и неуместными заявления президента Украины относительно "Северного потока". Экс-министр экономики высмеял Зеленского за попытки поучать президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель по вопросу строительства газопровода.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Как сообщает "ПолитНавигатор", бывший министр Суслов особо коснулся очень актуальной темы строительства газопровода "Северный поток-2". Громкие выпады президента Зеленского, мол этот процесс противоречит интересам Запада, а лично руководители западных государств только проиграют от строительства газопровода, политик назвал глупыми.

Сам Байден отказался вводить дополнительные санкции против "Северного потока", как того хотела Украина, потому что это, действительно, шло бы вразрез с государственными интересам США. Суслов подчеркнул, что после введения санкций Байден испортил бы отношения с Меркель при том, что Германия – основной союзник Штатов в Европе.

Политик еще раз обратил внимание, как наивно и смешно выглядят попытки украинского президента навязать западным лидерам свое мнение. Суслов высмеял Зеленского и подчеркнул, что "Северный поток-2" до сих пор строится, потому что того желает Меркель. Германия нуждается в надежном поставщике относительно недорого газа. Более того, ФРГ сама частично спонсирует строительство газопровода.

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Фото: Markiian Lyseiko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 09:13 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость766252
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Гость766238
А мне нравится. Чем больше зеленый делает подобных заявлений и совершает необдуманных шагов - тем очевиднее не только его глупость...но и бесперспективность любых отношением с этим клоуном возомнившим себя политиком.
Потомственный клоун, априори, не может быть политиком.
Гость766238
Пожаловаться Ответить
А мне нравится. Чем больше зеленый делает подобных заявлений и совершает необдуманных шагов - тем очевиднее не только его глупость...но и бесперспективность любых отношением с этим клоуном возомнившим себя политиком.
Гость766239
Пожаловаться Ответить
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
Главная упоротость хохла - дай без наркоза, добровольно схавають сала...😁🤣
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
Пожаловаться Ответить
Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Стукачество, подхалимаж укропа
Халява и душа холопа
1

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