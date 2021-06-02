Пушков заявил о "разрыве" на Западе из-за России

Сенатор Алексей Пушков считает, что существует большая разница между тем, как Россию воспринимают простые жители западных стран, составляющие большинство населения, и местные либеральные элиты. Об этом он заявил через свой Telegram-канал.
Член Совета Федерации уверен, что "разрыв между восприятием" можно наблюдать прежде всего у австрийцев, греков, итальянцев, французов и немцев. Для подтверждения своих слов Пушков привел наглядный пример в виде социологического опроса, проведенного в Германии.
Больше половины жителей ФРГ – 52% опрошенных уверены, что Германия должна закупать российские энергоресурсы, потому что Россия является более надежным поставщиком, чем Соединенные Штаты. В пользу США высказались лишь 32% опрошенных. Это еще раз подтверждает заявление Пушкова о "разрыве" на Западе.
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