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Политика
Украинский дипломат: команда Зеленского полностью провалила внешнюю политику

Украинский дипломат: команда Зеленского полностью провалила внешнюю политику

Украинский дипломат Роман Бессмертный высказался о том, что команда действующего президента страны Владимира Зеленского провалила внешнюю политику.
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Экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что команда действующего президента Владимира Зеленского полностью провалила внешнюю политику страны на всех возможных направлениях. По его словам, в этой части политической работы есть три определяющих элемента — политический, технологический и представительский уровни. По мнению дипломата, два последних уровня находятся в глубоком упадке. Причина этого — отсутствие повседневной работы в этом направлении.

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Бессмертный также подчеркнул, что нынешняя власть фактически не способна организовать работу, направленную на восстановление внешней политики Украины. Механизмы, которые должны происходить на политической арене с участием украинской стороны, вообще не запускаются, а встречи на международном уровне представляют собой мероприятия, в рамках которых стороны встречаются, проводят переговоры, "и ничего не происходит". По мнению дипломата, это происходит из-за того, что в команде президента считают, что встреча глав государств решит любой вопрос, хотя в действительности это не так.

Кроме того, бывший посол заявил о потере Украиной доверия своих партнеров. Причина этого — непоследовательность действий Киева на международной арене.

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Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 22:02

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