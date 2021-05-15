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Политика
Володин об антироссийских санкциях: США и страны Запада не учат историю

Володин об антироссийских санкциях: США и страны Запада не учат историю

В XIII веке Золотая Орда обложила Русь данью – сегодня таким же образом действуют США и западные страны, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
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Если бы Соединенные Штаты и их союзники учили историю, то знали бы, что из всех испытаний Россия выходит окрепшей, отметил председатель ГД.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что в XIII веке Золотая Орда обложила Русь данью. В наши дни таким же образом действуют США и западные страны, пытаясь давить нашу страну санкциями, написал спикер.

«Не учат историю. Учили бы — знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей», – подчеркнул председатель Государственной Думы.

По его словам, история российской государственности могла бы оборваться в XIII веке, если бы Русь одолели тевтонские рыцари и Орда. Но Александр Невский разрушил планы врагов, отметил спикер.

Одних великий князь победил силой меча, других – дипломатической мудростью, написал Володин. "Он тонко чувствовал главную опасность — она шла с Запада, грозила духовной смертью народа, потерей независимости. Ханский Восток не посягал на нашу самоидентичность, не разрушал нашу веру, хотя бремя его было тяжким», – пояснил председатель ГД.

Володин назвал Невского примером для подражания. Сейчас России снова брошен вызов, констатировал спикер.

"Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем», – подчеркнул политик.

Эту тему планируется обсудить на Парламентских встречах 18 мая в Государственной Думе, сообщил Володин.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 15 мая 2021, 15:04 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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