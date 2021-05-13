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Политика
Володин призвал Европу осознать ответственность за ситуацию на Украине

Володин призвал Европу осознать ответственность за ситуацию на Украине

Страны Европы создают на Украине тоталитарный режим, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что на закрытие всех оппозиционных СМИ в этой стране не отреагировали ни государства ЕС, ни международные институты.

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Для них было важно сохранить действующую на Украине власть – ради этого пожертвовали свободой слова, написал Володин в своем телеграм-канале.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, для сохранения угодных для себя политиков началось уничтожение оппозиционной партии во главе с Виктором Медведчуком.

Жертвой стала и без того несовершенная политическая система Украины, отметил председатель ГД.

"В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим", – констатировал Володин.

Спикер Госдумы призвал Совет Европы, Европарламент и ПАСЕ осознать ответственность за произошедшее. Действиями на Украине европейские страны дискредитируют себя и провозглашаемые ими демократические принципы, добавил Володин.

"Не говорю уже о применении «двойных стандартов», ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов", – заключил спикер.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 17:01 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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