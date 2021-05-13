Володин призвал Европу осознать ответственность за ситуацию на Украине

Для них было важно сохранить действующую на Украине власть – ради этого пожертвовали свободой слова, написал Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, для сохранения угодных для себя политиков началось уничтожение оппозиционной партии во главе с Виктором Медведчуком.
Жертвой стала и без того несовершенная политическая система Украины, отметил председатель ГД.
"В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим", – констатировал Володин.
Спикер Госдумы призвал Совет Европы, Европарламент и ПАСЕ осознать ответственность за произошедшее. Действиями на Украине европейские страны дискредитируют себя и провозглашаемые ими демократические принципы, добавил Володин.
"Не говорю уже о применении «двойных стандартов», ставшими обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов", – заключил спикер.
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