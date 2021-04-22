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Политика
Турецкий журналист: Крепкий орешек Путин стал кошмаром для Байдена

Турецкий журналист: Крепкий орешек Путин стал кошмаром для Байдена

Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало "манифестом нового мира", считает журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. Он сравнил выступление российского лидера 21 апреля с его речью на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
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США потеряли былую мощь и не могут ответить на действия России, полагает журналист. Именно поэтому Соединенные Штаты раскручивают кризис на Украине, уверен Тутар.

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Послание Путина Федеральному собранию: главное

Но Путин оказался крепким орешком, отметил журналист. "Уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена", – добавил Тутар.

Послание президента России Федеральному собранию стало уроком для Запада, уверен корреспондент турецкой газеты. Он выразил согласие с мнением Путина.

Журналист назвал слова российского лидера в адрес "бандитского" Запада "манифестом нового мира". По революционности и ультимативности оно сравнимо с заявлением Путина о конце однополярного мира, которое он сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, уверен он.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля отметил недружественные шаги ряда стран в отношении России. Он привел аналогию с шакалом Табаки и тигром Шерханом – персонажами книг английского писателя Редьярда Киплинга.

Российский лидер предупредил, что за представляющими опасность для нашей страны действиями последует жесткий и ассиметричный ответ. Он выразил надежду, что никто не станет переходить красную черту.

В знаменитой Мюнхенской речи 2007 года Путин подверг критике США и ОБСЕ. Он указал на пренебрежение нормами международного права со стороны Запада.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 17:26 Источник: Sabah ✓ Надежный источник

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