Турецкий журналист: Крепкий орешек Путин стал кошмаром для Байдена

Послание Владимира Путина Федеральному собранию стало "манифестом нового мира", считает журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. Он сравнил выступление российского лидера 21 апреля с его речью на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

