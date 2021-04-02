Почему ООН делает ЦАР территорией раздора

Напомним, что в недавнем докладе ООН российских инструкторов назвали «наемниками» и обвинили в «грубых нарушениях прав человека в ЦАР».

«Я был в ЦАР в конце марта, где вместе с экспертами Фонда мы проводили социологическое исследование. И за все время пребывания, нам не поступало информации об опросах, которые устраивали представители ООН в этой стране. И скажу откровенно, мне лично не встретился ни один эксперт ООН», – подытожил Шугалей.

Позицию Максима Шугалея разделяет Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, который также присутствовал на заседании Африканского клуба.

«Недавно пресс-служба армии ЦАР (ФАКА) заявила, что военная операция против боевиков достигла успеха и бандформирований больше не существует. Это ли не свидетельство того, что российские инструкторы умело готовят FACA, помогают тактически планировать операции, а не «грубо нарушают права человека», как заявляют эксперты ООН?» – спросил Иванов.

Александр Иванов уже готовит иск против экспертов, которые безосновательно обвиняют российских инструкторов и армию ЦАР и провоцируют бесчестные инсинуации о том, что правительство ЦАР якобы сотрудничает с наемниками. Никаких наемников в ЦАР нет и точка, заявил Иванов. Вопросы к докладу экспертов ООН есть и у советника президента ЦАР по национальной безопасности Валерия Захарова, который сейчас находится в этой стране, и в режиме онлайн принял участие в обсуждении. В частности, он выразил неуверенность в том, что данным, представленным в документе, можно верить.

«Так называемые независимые эксперты совета ООН по правам человека не являются сотрудниками ООН, а система подбора этих экспертов кажется глубоко ангажированной», – отметил он.

Максим Шугалей также считает систему подбора странной. Фонд защиты национальных ценностей готовит в ООН обращение с требованием пересмотреть процедуру подбора экспертов. «Компетентность экспертов вызывает большие сомнения, так как их якобы «факты» почти дословно цитируют фейковые вбросы некоторых центральноафриканских СМИ, которые контролировались боевиками и были заблокированы на территории ЦАР. Чтобы писать о стране, ее нужно знать изнутри. Ведь ЦАР сегодня переживает не самые простые времена», – заявил Шугалей.

Эти выводы сделаны на основе мартовского исследования, результаты которого Максим Шугалей озвучил на заседании клуба. Недавно в стране прошли выборы президента, которые начинались не совсем мирно. Эксперты Фонда усмотрели в ситуации в ЦАР все признаки гибридной войны: «Начало гибридной войны в ЦАР было положено 15 декабря 2020 года с блокировки пропрезидентских аккаунтов в соцсетях. Удивление жителей по этому поводу достаточно быстро сменилось акциями протеста. Но это была только подготовка. Вооруженные группировки объединились в так называемую Коалицию патриотов за перемены, за спиной которой стоял экс-президент страны Франсуа Бозизе. И 16 декабря начались боевые действия, организованные бандформированиями. Главная цель – срыв выборов».

Своих целей протестанты не добились, и сейчас по результатам опроса 1300 респондентов можно сказать, что практически половина из них оценила уровень безопасности в своем населенном пункте как высокий, свыше 40% – как средний, а это означает, что люди перестали бояться за свою жизнь, и больше не опасаются бандитов. При этом уровень безопасности в столице государства – Банги – несколько выше, чем в среднем по стране. По мнению опрошенных, виноваты в дестабилизации ситуации в стране бандиты и наемники из разных стран и лично г-н Бозизе. 86% жителей ЦАР считает, что его нужно арестовать и судить.

Завершая свой выступление, Максим Шугалей отметил, что оценивать социально-политическую ситуацию в стране по интернет источникам недопустимо. И лучшим ответом на доклад ООН будут реальные цифры: «Помощь в разрешении конфликта в ЦАР оказывали различные внешние силы. И мне отрадно сообщить, что из всех партнеров страны жители ЦАР выделили Российскую Федерацию. Почти 88% опрошенных считают, что русские партнеры помогли справиться с ситуаций и не допустить войны».