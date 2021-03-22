Британские СМИ используют образ "ЧВК Вагнера" для оправдания размеров военного бюджета страны

Британские журналисты используют образ бойцов "ЧВК Вагнера", их отвагу и доблесть, чтобы оправдать раздутие военного бюджета страны, уверен военный эксперт, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.



Военное руководство Великобритании поручило подразделениям сил специального назначения противодействовать «вмешательству» России в разных странах мира. Начальник генерального штаба Марк Карлтон-Смит заявил, что спецслужбам предстоит бороться с «враждебными государственными субъектами», пишет The Daily Telegraph.

Ранее этой работой занимались внешнеполитическая разведка (MI6), а также центр правительственной связи Великобритании. Журналисты считают, что «враждебными государственными» субъектами в Лондоне считают Россию, Китай, Северную Корею, а также Иран. Британские журналисты пишут, что спецназовцам поручат разоблачать деятельность российской разведки, противодействовать «ЧВК Вагнера» и другим подразделениям.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье в The Daily Telegraph сообщил, что вооруженные силы страны должны быть перестроены с учетом современных условий. На эти цели планируется потратить 3 млрд фунтов, из которых 120 млн пойдут на формирование новой спецслужбы.

Повышенный интерес британских спецслужб к России объяснил главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Он считает, что Лондон использует «российскую угрозу» для оправдания колоссальных трат на военную сферу.

«Лондону нужно как-то оправдывать раздутие оборонного бюджета, поэтому им пришлось признать несовершенство своих стратегий и методов разведки. А значит, если основной уклон в обосновании расширения оборонного бюджета сделан на «российскую угрозу», то становится очевидным, что Россия ускакала от британцев далеко вперед, на недосягаемое расстояние», – заявил специалист.

Британские руководители повторяют действия США, уверен Бредихин. Американские политики обычно вспоминают Россию, если им необходимо объяснить свою активность в военной сфере на территории того или иного государства.

«Британцы используют образ «ЧВК Вагнера», образ российских бойцов, их честь, отвагу и доблесть, чтобы было с чем бороться. Они просто следуют за трендом. Если в США говорят о «ЧВК Вагнера», то и в Британии будут. С другой стороны, очень странно бороться с теми, кто побеждает терроризм. Я уверен, что Daily Telegraph использует «вагнеровцев» для «красного словца». При этом, подобные заявления говорят об успехах и авторитете «вежливых людей» из «ЧВК Вагнера», – уверен эксперт.