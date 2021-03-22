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Политика
Британские СМИ используют образ "ЧВК Вагнера" для оправдания размеров военного бюджета страны

Британские СМИ используют образ "ЧВК Вагнера" для оправдания размеров военного бюджета страны

Британские журналисты используют образ бойцов "ЧВК Вагнера", их отвагу и доблесть, чтобы оправдать раздутие военного бюджета страны, уверен военный эксперт, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.
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Военное руководство Великобритании поручило подразделениям сил специального назначения противодействовать «вмешательству» России в разных странах мира. Начальник генерального штаба Марк Карлтон-Смит заявил, что спецслужбам предстоит бороться с «враждебными государственными субъектами», пишет The Daily Telegraph.

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Ранее этой работой занимались внешнеполитическая разведка (MI6), а также центр правительственной связи Великобритании. Журналисты считают, что «враждебными государственными» субъектами в Лондоне считают Россию, Китай, Северную Корею, а также Иран. Британские журналисты пишут, что спецназовцам поручат разоблачать деятельность российской разведки, противодействовать «ЧВК Вагнера» и другим подразделениям.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье в The Daily Telegraph сообщил, что вооруженные силы страны должны быть перестроены с учетом современных условий. На эти цели планируется потратить 3 млрд фунтов, из которых 120 млн пойдут на формирование новой спецслужбы.

Повышенный интерес британских спецслужб к России объяснил главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Он считает, что Лондон использует «российскую угрозу» для оправдания колоссальных трат на военную сферу.

«Лондону нужно как-то оправдывать раздутие оборонного бюджета, поэтому им пришлось признать несовершенство своих стратегий и методов разведки. А значит, если основной уклон в обосновании расширения оборонного бюджета сделан на «российскую угрозу», то становится очевидным, что Россия ускакала от британцев далеко вперед, на недосягаемое расстояние», – заявил специалист.

Британские руководители повторяют действия США, уверен Бредихин. Американские политики обычно вспоминают Россию, если им необходимо объяснить свою активность в военной сфере на территории того или иного государства.

«Британцы используют образ «ЧВК Вагнера», образ российских бойцов, их честь, отвагу и доблесть, чтобы было с чем бороться. Они просто следуют за трендом. Если в США говорят о «ЧВК Вагнера», то и в Британии будут. С другой стороны, очень странно бороться с теми, кто побеждает терроризм. Я уверен, что Daily Telegraph использует «вагнеровцев» для «красного словца». При этом, подобные заявления говорят об успехах и авторитете «вежливых людей» из «ЧВК Вагнера», – уверен эксперт.

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Фото: Hanna Adcock/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 15:43

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