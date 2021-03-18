Американские СМИ предсказали Вашингтону проблемы из-за активности в Индо-Тихоокеанском регионе

Власти США кардинально изменили свое отношение к Индо-Тихоокеанскому региону и его значимости в геополитике. Последние события показывают, что эта часть планеты сейчас входит в сферу интересов Вашингтона.



Среди представителей руководства США произошла эволюция отношения к этому региону. Из малозначимой области он превратился в причину ожесточенных дебатов и глубоких политических споров. По мнению журналистов американского издания Foreign Affairs, скорее всего политический истеблишмент Вашингтона руководствуется стратегией времен президентства Дональда Трампа о «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе». Эта цель выглядит весьма благородной, но ее достижение может привести страну в тупик.



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Современную концепцию Индо-Тихоокеанского региона ввел бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В 2007 году он заявил, что «Тихий и Индийский океаны в настоящее время являют собой динамическое единство как акватории свободы и процветания. «Более широкая Азия», разорвавшая узкие географические границы, теперь начинает приобретать отчетливую форму».

Новый подход к региональному делению расширяет границы Азии для США. Ранее спорную для Вашингтона зону Индийского океана сейчас называют важнейшим элементом в противостоянии с Китаем. Теперь Соединенным Штатам придется охватить новую зону, в том числе и за счет военного присутствия. Журналисты отмечают, что американским руководителям придется брать на себя обязательства, которые будет сложно выполнить.

Геополитические интересы США и возможность их реализации в этой части планеты оценил независимый политический аналитик Алексей Филиппов.

«Действительно, если вспомнить, что идею Индо-Тихоокеанского региона предложил японский премьер-министр, а она включает в зону влияния США ту часть света, которая обладает спорным интересом для Вашингтона, то можно прийти к выводу, что японцы смоделировали если не само современное противостояние американцев с Пекином, то во всяком случае тот театр, на котором это противостояние развернется», – отметил он.

Филиппов также указал на возможные риски, с которыми столкнутся американские руководители при попытке развернуть здесь активную деятельность.

«В этом регионе есть еще две ядерные державы, одна из которых обычно рассматривается как китайский сателлит и союзник. Конечно же, лобовое столкновение приведет в катастрофе и странно, что Белый Дом там спокойно относится к такой перспективе. Если Россия будет аккуратно наблюдать за развитием ситуации и не принимать участие напрямую в возможных конфликтах, то она, без сомнения, сможет получить многие преференции просто в силу ослабления, а может быть даже и исчезновения существующих игроков», – предположил аналитик.

Повышенный интерес США к Индийскому океану не останется незамеченным другими странами, которые также считают эту зону важным объектом геополитики.

«Лично мне, как цивилизованному человеку, не хотелось бы допускать самой возможности глобальной войны, даже если наша страна при этом станет сильнее. Даже если «ЧВК Вагнера», например, будут патрулировать какие-нибудь уцелевшие штаты или регионы. Пусть лучше администрация Байдена нормально урегулирует свои отношения с КПК и мы обойдемся без ядерной катастрофы, в мире и без того хватает вызовов и угроз», – предупредил эксперт.