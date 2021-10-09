Зеленский упустил шанс наладить отношения с Путиным – экс-депутат Рады Червоненко

Президент Украины Владимир Зеленский нередко делает заявления, связанные со стремлением встретиться с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Лидер Незалежной убежден, что это может стать ключом к решению внутренних и внешних проблем страны.
При этом Владимир Александрович руководствуется сугубо политическими целями. Бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко считает, что Зеленский мог проявить человеческую сторону своей личности для достижения нужного результата.
Политик уточнил, что украинскому лидеру следовало позвонить Путину и произнести поздравительную речь по случаю дня рождения Владимира Владимировича. Червоненко отметил, что подобные жесты способны примирить даже заклятых врагов.
В случае с первыми лицами государств шаги навстречу друг другу могут поспособствовать тому, чтобы наладить конструктивный диалог. При этом речь идет лишь об условной дружбе — подразумеваются сугубо деловые взаимоотношения.
Червоненко подчеркнул, что лидеры стран должны уметь разговаривать при разных обстоятельствах и в разных ситуациях. Такие действия служат интересам своих граждан.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос
Хочу кемпинг