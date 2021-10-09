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Политика
Зеленский упустил шанс наладить отношения с Путиным – экс-депутат Рады Червоненко

Зеленский упустил шанс наладить отношения с Путиным – экс-депутат Рады Червоненко

Владимир Зеленский мог наладить отношения с Владимиром Путиным. Так считает экс-депутат Рады Евгений Червоненко.
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Президент Украины Владимир Зеленский нередко делает заявления, связанные со стремлением встретиться с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Лидер Незалежной убежден, что это может стать ключом к решению внутренних и внешних проблем страны.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

При этом Владимир Александрович руководствуется сугубо политическими целями. Бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко считает, что Зеленский мог проявить человеческую сторону своей личности для достижения нужного результата.

Политик уточнил, что украинскому лидеру следовало позвонить Путину и произнести поздравительную речь по случаю дня рождения Владимира Владимировича. Червоненко отметил, что подобные жесты способны примирить даже заклятых врагов.

В случае с первыми лицами государств шаги навстречу друг другу могут поспособствовать тому, чтобы наладить конструктивный диалог. При этом речь идет лишь об условной дружбе — подразумеваются сугубо деловые взаимоотношения.

Червоненко подчеркнул, что лидеры стран должны уметь разговаривать при разных обстоятельствах и в разных ситуациях. Такие действия служат интересам своих граждан.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 октября 2021, 12:11 Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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